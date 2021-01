UBRIACO SPUTA AI POLIZIOTTI, AI DOMICILIARI 51ENNE DI AVEZZANO

AVEZZANO – Ubriaco, sputa in faccia ai poliziotti che erano intervenuti in un bar del centro di Avezzano, dopo che il proprietario non voleva più dargli da bere. Fabrizio Caruso, 51enne, è stato arestato e ora dovrà rispondere ai reati dioltraggio, lesioni e resistenza. Momenti di panico quelli vissuti ieri mattina in un locale di via Bagnoli ad Avezzano.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, alla vista dei vigili e dei poliziotti, però, l’uomo è andato in escandescenze.

Quando è stato immobilizzato, ha sputato contro gli agenti e ne ha colpito uno al volto. E’ stato quindi ammanettato e accompagnato negli uffici della polizia municipale. Ora è agli arresti domiciliari, come disposto dal magistrato di turno.

Gli agenti hanno riportato anche delle lievi contusioni.

