UCCISE ANZIANA: NO AL RITO ABBREVIATO E PROCESSO IN ASSISE A LANCIANO

CHIETI- Sarà processato dalla Corte d’Assise di Lanciano (Chieti), il prossimo 6 dicembre con il rito immediato, Flavio Meo, 59 anni, accusato di omicidio aggravato dalla rapina, per aver ucciso con una coltellata nella sua abitazione Carolina D’Addario, 84 anni di Gissi, il 23 dicembre del 2023.

Oggi il suo difensore, l’avvocato Luigi Masciulli, ha presentato istanza di rito abbreviato dinanzi al gup del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, sostenendo che in un passaggio del capo di imputazione si potesse configurare la rapina impropria, una tesi che se accolta avrebbe fatto venir meno la contestazione dell’aggravante in grado di far scattare la pena dell’ergastolo. E per i reati puniti con la pena dell’ergastolo non è ammesso il rito abbreviato che comporta lo sconto di un terzo della pena. La richiesta di rito alternativo è stata rigettata dal giudice. L’accusa era rappresentata dal pm Vincenzo Chirico. Meo venne ripreso da una telecamera di video sorveglianza con un coltello nei pressi dell’abitazione della vittima.