LANCIANO – La Corte d’Assise di Lanciano ha condannato a 22 anni di reclusione Flavio Meo, 61 anni, disoccupato di Palmoli (Chieti), accusato di omicidio aggravato da rapina nei confronti della sarta Carolina D’Addario, 84 anni, uccisa con una coltellata nella sua abitazione di Gissi il 23 dicembre del 2023.

Il pm Vincenzo Chirico aveva chiesto 30 anni di reclusione, mentre la parte civile, in rappresentanza dei familiari della vittima, l’ergastolo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori Meo era in cerca di soldi e si era portato un coltello lungo 22 centimetri per spaventare l’anziana, ma la situazione ha preso una piega violenta, con la donna che ha reagito ed è stata raggiunta da una coltellata fatale al polmone sinistro.

Dopo aver colpito a morte la donna, l’uomo ha portato via dall’abitazione oltre 20mila euro e alcuni oggetti preziosi.

In un primo momento si era pensato ad una morte naturale, ma i familiari della donna – la figlia e i nipoti – nel momento in cui si apprestavano ad organizzare il funerale, si erano insospettiti sia per la ferita, da cui era uscito sangue rimasto sugli abiti, sia per la sparizione della fede, degli orecchini e della collanina che l’anziana indossava sempre e così si sono rivolti ai carabinieri.

Una settimana dopo, anche grazie ad un video di una telecamera nei pressi dell’abitazione della donna, gli investigatori individuarono l’assassino e lo arrestarono: i soldi e gli oggetti rubati furono trovati all’interno di una intercapedine nell’abitazione di Meo; anche l’arma del delitto, gettata in un dirupo, venne recuperata e sequestrata.