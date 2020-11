UCCISE DUE PERSONE GUIDANDO UBRIACO E DROGATO: 9 ANNI DI CARCERE

CHIETI – Si mise alla guida dell’auto in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto della cocaina e si scontrò con un ciclomotore, provocando la morte di due persone: Mirco Cavuto, 34 anni di Tollo, accusato di omicidio stradale con l’aggravante della colpa cosciente, è stato condannato a nove anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato dal gup del Tribunale di Chieti Luca De Ninis.

L’uomo, spiega l’Ansa, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e gli è stata revocata la patente di guida. L’incidente risale al 10 giugno 2018 lungo la strada Chieti Tollo, in direzione di Canosa Sannita: il 34enne viaggiava su un’Alfa Romeo Mito a una velocità fra 90 e 100 chilometri orari, dove il limite è di 50 chilometri orari, quando invadendo la corsia di marcia opposta si scontrò con un ciclomotore. Nell’impatto persero la vita Lorenzo Polidori, 25 anni, che viaggiava con lui, e Sebastian Bogdan Draga, 18 anni, romeno, che era in sella al ciclomotore.

L’uomo è stato anche condannato a risarcire i danni in separato giudizio ai genitori di Draga, costituiti parte civile, e sempre a tiolo di risarcimento, dovrà versare 5.000 euro all’Associazione sostenitori ed amici della Polizia Stradale che pure si è costituita parte civile.

