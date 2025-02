PIANELLA – Investigatori al lavoro per risolvere il giallo del giovane morto per una coltellata all’addome: così, infatti, è stato trovato, a Pianella (Pescara), il 32enne Gabriele Giancaterino.

Nella casa in ristrutturazione dove si trovava non è stato al momento reperito alcun bigliettino o messaggio da poter fare ipotizzare un suicidio, ma nessuna pista è esclusa per adesso. Controllata anche la Fiat Punto con la quale il giovane era arrivato a Pianella.

Al vaglio dei carabinieri il telefonino della vittima con le sue ultime chiamate e i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino dirette verso la porta della casa. Quelle riprese potrebbero svelare il coinvolgimento di altre persone e dare una svolta alle indagini.

A lanciare l’allarme, secondo quanto si è appreso, sono stati il fratello e la madre, che lo hanno trovato riverso a terra, in una pozza di sangue. Il giovane, residente a Penne (Pescara), aveva acquistato di recente un rudere a Pianella, che stava ristrutturando autonomamente.