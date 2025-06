UCCISO NEL LODIGIANO: 21ENNE MAROCCHINO RESIDENTE AD AVEZZANO RITROVATO NEI CAMPI VICINO AD A1

LODI – Nei campi vicino l’Autostrada del Sole all’altezza di Pieve Fissiraga (Lodi), è stato ritrovato il cadavere di un 21enne marocchino, Mohamed Kaoukeb Raji, che risiedeva a Avezzano (L’Aquila), ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace.

Sul luogo del ritrovamento indaga il Reparto Scientifico dei carabinieri di Lodi.

A quanto si apprende, l’allarme è stato lanciato dalla madre del ragazzo che sarebbe stata informata dell’omicidio da due amici del giovane.

Saputo di quanto era successo, la donna sarebbe arrivata sul posto con questi due amici del figlio e ora le loro testimonianze sono ora, al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto emerso, il ventunenne aveva precedenti per stupefacenti e i campi nella zona dove è stato trovato il cadavere sono noti per fenomeni di spaccio di stupefacenti, come spiegano le forze dell’ordine.