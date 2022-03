UCRAINA: 30 BAMBINI LASCIANO CERCHIO, TRIBUNALE MINORENNI AUTORIZZA TRASFERIMENTI

CERCHIO – Da oggi 30 dei 50 bambini ucraini ospiti del Centro di accoglienza di Cerchio (L’Aquila). lasceranno la Marsica e saranno trasferiti in parte a Roma e in parte in Puglia.

L’autorizzazione a partire è stato data ieri dalla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila Cecilia Angrisano. I venti rimasti a Cerchio frequenteranno la scuola: quelli della materna e delle elementari non si muoveranno da Cerchio, quelli della media andranno con lo scuolabus ad Aielli, insieme ai coetanei del paese che li ospita.

“Faremo di tutto – dice al Centro il sindaco Gianfranco Tedeschi – per aiutare questi bambini a integrarsi, visto che non dovranno andar via. Al tempo stesso dobbiamo assicurare loro una costante e adeguata assistenza pediatrica e psicologica. In questo ci potrà aiutare l’Associazione medici di famiglia volontari per le emergenze che fa parte del Dipartimento della Protezione civile”.