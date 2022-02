UCRAINA: A KIEV CI SI PREPARA A PASSARE LA NOTTE IN METRO

ROMA – A Kiev in molti si preparano a passare la notte nelle stazioni della metropolitana di Kiev, ritenuta un rifugio sicuro dai bombardamenti: c’è chi dormirà per terra, chi si è organizzato con un materassino e un sacco a pelo.

“Crediamo che l’Europa faccia qualcosa, perché non è normale vivere nella paura, non è normale non avere la possibilità di uscire perché forse i russi cominciano a bombardare”, dice all’Ansa una ragazza ucraina di 22 anni che da stamattina presto si è rifugiata in metro insieme al fidanzato e a un’amica che “ha un biglietto per Leopoli e cercherà di uscire da Kiev”.

Nel corso della giornata, il piccolo gruppo è uscito dalla stazione della metro solo “alle 11 per fare colazione: c’erano tante caffetterie chiuse, ma ne abbiamo trovato una, abbiamo mangiato e poi siamo ritornati di nuovo qui”.