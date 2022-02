UCRAINA, APPELLO 664 SCIENZIATI RUSSI: “STOP IMMEDIATO ALLA GUERRA, NON E’ GIUSTIFICATA”

PARIGI – Appello di 664 ricercatori e scienziati russi per chiedere lo stop immediato alla guerra in Ucraina. La lettera aperta è stata pubblicata oggi da ‘Le Monde’.

Tra i firmatari figurano Aleksandr Anikin, Jurij Apresjan, Aleksandr Bondar, Viktor Vasil’ev, Mikhaïl Danilov, Jurij Kostitsyn, Aleksandr Moldovan, Serguej Nikolaev dell’Accademia delle scienze della Russia e il premio Nobel per la Fisica 2010 Konstantin Novoselov.

“Noi ricercatori e giornalisti scientifici russi – si legge nell’appello – esprimiamo qui la nostra forte protesta contro gli atti di guerra lanciati dalle forze armate del nostro Paese sul territorio dell’Ucraina. Questa decisione fatale causerà la morte di un numero molto elevato di persone. Minaccia le fondamenta del sistema di sicurezza collettiva. La responsabilità di iniziare questa nuova guerra in Europa è interamente della Russia”.

Questa guerra, sottolineano,”non ha giustificazione razionale. I tentativi di manipolare la situazione nel Donbass e usarla come pretesto per lanciare operazioni militari non ingannano assolutamente nessuno. È ovvio che l’Ucraina non rappresenta una minaccia per il nostro paese. La guerra contro Kiev è ingiusta e assurda”.

L’Ucraina, rilevano, “era e rimane un Paese a cui siamo molto vicini. Molti di noi hanno parenti, amici e colleghi di ricerca in Ucraina. I nostri padri, nonni e bisnonni hanno combattuto insieme il nazismo. Avviare una guerra per soddisfare le ambizioni geopolitiche dei leader della Federazione Russa, spinti da fantasiose e dubbie considerazioni storiche, non è altro che tradire la loro memoria”.