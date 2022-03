UCRAINA: ARRIVATI A FIUMICINO 24 ATLETI CICLISMO, DA OGGI SARANNO OSPITATI ALL’AQUILA

FIUMICINO – Bloccate in Turchia al momento dell’invasione dell’Ucraina e impossibilitate a fare ritorno in patria, le squadre nazionali di ciclismo dell’Ucraina Juniores e Under 23 maschili e femminili sono riuscite a raggiungere l’Italia.

Si tratta di un gruppo di 24 persone, tra atleti e accompagnatori, che verranno ospitati all’Aquila, in alcuni degli alloggi realizzati nel post sisma 2009.

Gli atleti ucraini sono sbarcati all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 18, con un aereo di linea della compagnia Turkish Airlines, proveniente da Istanbul.

Ad accoglierli nello scalo romano sono presenti, fra gli altri, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris ed il presidente della Federazione ciclistica italiana, Coriano Dagnoni.