UCRAINA, AVVOCATO DI GUARDIAGRELE: “IN AUTO DALL’ABRUZZO PER PORTARE CIBO ALLA FRONTIERA”

UCRAINA – La fila di macchine alla frontiera di chi scappa dalla guerra e dalle bombe dura anche cinquanta ore, al gelo, tra paura e incertezza.

Per questo Graziano Benedetto, avvocato abruzzese di Guardiagrele, ha radunato beni di prima necessità e generi alimentari che domani mattina caricherà in macchina diretto alla frontiera con l’Ungheria.

Avvocato di riferimento dell’ambasciata italiana in Ucraina e assistente alla Corte Penale Internazionale per l’Ucraina, è sposato con una donna ucraina e si è reinventato volontario.

“Impotente di fronte a certe situazioni e non potendo partecipare a operazioni belliche – racconta all’Adnkronos – sentivo comunque di dover dare una mano, nel mio piccolo, a questa povera gente. Chiederò all’ambasciatore ucraino a Roma un pezzo di carta per entrare e uscire liberamente alla dogana, così da lasciare la macchina e portare più facilmente le derrate alimentari a chi è in fila e cerca di mettersi in salvo”.