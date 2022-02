UCRAINA, CASANOVA: “SUBITO CORRIDOI UMANITARI E SOSTEGNO IMPRESE, ECONOMIA STA PER CROLLARE”

L’AQUILA – “Ho scritto ad ambasciatore italiano in Ucraina: rafforzare subito corridoi umanitari per bambini, donne e uomini in fuga. Il sostegno deve essere corale ed impone ad ognuno di noi, me per primo, di fare la propria parte. Ringrazio tutti coloro, enti e associazioni e numerosi sindaci Lega già in campo”.

Lo fa sapere Massimo Casanova, europarlamentare della Lega eletto nella circoscrizione Sud, che invita ad “agire con altrettanta fretta sul fronte economico: gli effetti del conflitto Russia-Ucraina sono già terribilmente evidenti. Per grandi, medie e piccole imprese si stanno interrompendo gli approvvigionamenti, con conseguente sospensione delle produzioni”.

“L’intera nostra economia rischia di crollare. Chiedo all’Uni0ne europea e al premier Mario Draghi di immaginare immediate misure di sostegno per le imprese in difficoltà e di dire subito parole chiare sulla sospensione ad oltranza del patto di stabilità. Agire in fretta! Come uomo, assieme alla mia famiglia, sono un preghiera costante”, conclude Casanova.