UCRAINA: CENA BENEFICENZA A MAGIONE PAPALE DELL’AQUILA PER REPARTO PEDIATRICO DI TROSTYANETS

L’AQUILA – Cena di beneficenza a L’Aquila per la raccolta fondi destinati al reparto pediatrico dell’ospedale di Trostyanets colpito dalla guerra in Ucraina.

L’evento, organizzato dall’associazione 24 Febbraio Ucraina si terrà il 24 marzo, presso il ristorante Magione Papale, con la partecipazione e patrocinio del Comune dell’Aquila, Comitato Perdonanza, FAI Delegazione di L’aquila e Comune di Trostyanets.

Durante la cena, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare piatti tipici dell’Ucraina.

Stiamo lavorando per raccogliere fondi per aiutare i bambini in questo reparto e ti chiedo gentilmente di partecipare e supportare la causa.

Il prezzo della cena è di 50 euro con coperto e vini inclusi e tutti i proventi andranno a beneficio dei bambini del reparto pediatrico.

Per prenotare la cena puoi cliccare qui https://forms.gle/giZWTV6gRRfzX9WV7 oppure chiamare al 3202693801