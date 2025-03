UCRAINA: COLLOQUIO TRUMP-PUTIN, “PRIMO PASSO PER IL CESSATE IL FUOCO”

ROMA – “Il presidente Donald Trump e Vladimir Putin oggi hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. I due leader sono d’accordo sui fatto che il conflitto deve finire con una pace duratura”.

È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca al termine del colloquio telefonico, in cui si afferma che “il sangue e i tesori che sia l’Ucraina che la Russia hanno speso per questa guerra sarebbero spesi in modo migliore per i bisogni dei loro popoli”.

Trump e Putin “hanno convenuto che il movimento verso la pace inizierà con un cessate il fuoco per energia e infrastrutture, insieme a negoziati tecnici per l’applicazione di un cessate il fuoco nel Mar Nero, un pieno cessate il fuoco e la pace”.

Nella dichiarazione della Casa Bianca in cui si afferma che “questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente”.

“Questo conflitto non sarebbe mai dovuto iniziare e si sarebbe dovuto concludere molto tempo fa con sforzi sinceri e in buona fede per la pace”, si legge ancora nella nota.

Anche il Cremlino afferma che Vladimir Putin, nella conversazione con Donald Trump, “si è dichiarato pronto a una elaborazione minuziosa e congiunta con i partner americani di possibili vie di una ricomposizione” del conflitto russo-ucraino “che deve assumere un carattere complessivo, stabile e duraturo”, riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.