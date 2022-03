UCRAINA, COMITATO CURE DOMICILIARI OFFRE ASSISTENZA PSICOLOGICA E PEDIATRICA AI BAMBINI RIFUGIATI

ROMA – “A disposizione pediatri e psicologi del gruppo, che dopo aver garantito, negli ultimi due anni, assistenza volontaria ai pazienti covid, sono pronti a dare supporto ai bambini ucraini rifugiati nel nostro Paese e laddove possibile anche agli adulti”.

Ad annunciarlo l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del “Comitato Cura Domiciliare Covid-19”, ritenendo impossibile “rimanere indifferenti rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina, soprattutto con riferimento alla strage di bambini a seguito dei bombardamenti”.

Il comitato, dunque, offre l’assistenza necessaria e, con l’occasione, “chiede la disponibilità delle comunità ucraine, presenti in Italia, sia per l’individuazione dei profughi che necessiteranno di assistenza sia per l’eventuale supporto linguistico”.