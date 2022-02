UCRAINA, COMUNE L’AQUILA PRONTO AD ACCOGLIERE CITTADINI E FAMIGLIE IN FUGA DALLA GUERRA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila è disponibile ad accogliere cittadini e famiglie in fuga dalla guerra in Ucraina.

Ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha inviato una lettera al Prefetto, Cinzia Teresa Torraco, spiegando come la Municipalità sia pronta a dare sostegno a coloro che dovessero arrivare in Italia attraverso corridoi umanitari o iniziative promosse dal governo e dalla comunità internazionale.

“Siamo vicini al popolo ucraino, costretto a fronteggiare una durissima aggressione militare. In questi momenti sono i più fragili, gli anziani, le donne e i bambini a essere più esposti al pericolo ed è per loro che bisogna mobilitarsi”, le parole del primo cittadino.

“Noi, così come accaduto per coloro che scappavano dalla dittatura in Venezuela o dall’oscurantismo talebano in Afghanistan, siamo pronti a fare la nostra parte e a ospitare quanti riusciranno a raggiungere questa terra, accogliente e pronta dare il massimo per coloro che sono in una situazione di così grande ed estrema difficoltà”, chiosa Biondi.