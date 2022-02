UCRAINA: CONCERTO A PESCARA, NO A COMPOSITORI RUSSI, MA SOLO UCRAINI

PESCARA – Cambio di programma: niente musica di compositori russi, sostituiti anzi da musicisti ucraini. Lo hanno deciso i solisti della National Chamber Ensemble di Kiev con Francesco Di Rosa all’oboe, in programma venerdì sera a Pescara.

I musicisti sono già arrivati in Italia e saranno impegnati nei prossimi giorni in una tournée che toccherà diverse città del nostro paese e si concluderà domenica 6 marzo. Nel programma del concerto, i musicisti ucraini hanno deciso di sostituire la “Variazione su un tema di Ciaikovski” del russo Anton Arenskij con due pagine di compositori ucraini, vale a dire “Melody” di Myroslav Skoryk e con la Sinfonia in Do Maggiore di Maksim Berezovskij. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21.