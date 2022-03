UCRAINA, CURCIO: “DOMANI TAVOLO SU ASPETTI SANITARI ACCOGLIENZA”

ROMA – “Domani sarà attivato un tavolo concordato con il ministero dell’Interno, della Salute e le Regioni per analizzare gli aspetti sanitari dell’accoglienza in Italia a chi proviene dall’Ucraina. Ad oggi non riscontriamo profili di criticità perché i numeri consentono di svolgere le procedure. Si stanno facendo tutti i controlli, le vaccinazioni e si stanno svolgendo le attività previste”. Così Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha illustrato in conferenza stampa i contenuti dell’Ordinanza che disciplina l’accoglienza della popolazione ucraina.