UCRAINA, DI MAIO: “ITALIA NON PONE VETI SU QUINTO PACCHETTO SANZIONI ALLA RUSSIA”

BRUXELLES – L’Italia è “aperta” all’ipotesi di un “quinto pacchetto di sanzioni” alla Russia e “aspetta la proposta della commissione e non pone veti”. Lo dice il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio a Bruxelles. Sull’ipotesi che si vada a colpire anche il settore energetico, Di Maio precisa che “sull’energia siamo impegnati come Italia fin dal primo giorno di questa crisi a diversificare gli approvvigionamenti energetici, perché non vogliamo farci cogliere impreparati da eventuali ricatti da parte della Russia”.