UCRAINA, DI MAIO: “NOSTRO ESERCITO PRONTO MA NON VOGLIAMO LA GUERRA”

ROMA – “Il nostro esercito è preparato ma non vogliamo una guerra. Non possiamo impegnare i nostri soldati sul campo in Ucraina ma sosteniamo gli ucraini”.

Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a L’aria che tira su La7: “In questo momento la Russia non sta accogliendo le proposte dell’Ucraina forse perché Putin vuole completare gli obiettivi militari, che solo lui sa quali sono, l’Unione Europea deve attrezzarsi con una difesa comune”.

“L’Italia è contro una no fly zone in Ucraina, per questo dobbiamo lavorare ad una soluzione diplomatica”.

E ha ggiunato: “Sono 346 gli italiani che restano in Ucraina, meno di 40 vogliono partire ma io non darò mai l’input di lasciare la città finché non ci sono le condizioni di sicurezza”.