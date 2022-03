UCRAINA, DOMANI A L’AQUILA PUNTO STAMPA CON LE SQUADRE DI CICLISMO OSPITI IN CITTA’

L’AQUILA – Domani, martedì 15 marzo, l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, terrà un punto stampa alle ore 12,30 circa al Progetto C.a.s.e. di Roio Poggio (Via Girolamo Pico Fonticulano 2) dove sono ospitate le squadre nazionali di ciclismo dell’Ucraina Juniores e Under 23 maschili e femminili arrivate in Italia giovedì scorso.

Liris, insieme al sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e ai vertici della Federazione ciclistica italiana (Fic) regionali e nazionali, inconterà i giornalisti nazionali e locali, al rientro delle squadre dall’allenamento su strada.