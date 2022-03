UCRAINA: DOMANI MINISTRO GELMINI A CERCHIO PER VISITA IN CENTRO ACCOGLIENZA BAMBINI

CERCHIO – Domani, giovedì 24 marzo, alle ore 14, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, sarà a Cerchio, piccolo Comune in provincia dell’Aquila (Piazza Sandro Pertini, 1), per incontrare – accompagnata dal sindaco Gianfranco Tedeschi e dall’assessore regionale al Lavoro, alle politiche sociali e alla scuola, Pietro Quaresimale – 45 bambini ucraini ospitati presso un centro di accoglienza presente nel paesino abruzzese.

Con l’assessore regionale, in particolare, il ministro farà il punto sull’accoglienza in Abruzzo dei profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. A seguire il ministro incontrerà sindaci del territorio, associazioni e rappresentanti del terzo settore.