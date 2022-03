L’AQUILA – Una riunione sull’emergenza in Ucraina, per fare il punto sulla situazione in Abruzzo.

Si terrà domani, 8 marzo, nella sede della Protezione civile regionale, in via Salaria antica, all’Aquila, alla presenza del presidente Marco Marsilio e del direttore dell’agenzia Mauro Casinghini. Interverranno anche i quattro prefetti abruzzesi, i manager delle Asl e il presidente Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto.