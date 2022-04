UCRAINA, DRAGHI: “ITALIA AL FIANCO DI KIEV, OLTRE 610 MILIONI DI AIUTI”

ROMA – “Dinnanzi alla guerra in Ucraina non giriamo la testa dall’altra parte”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio pubblicato all’evento “Stand Up For Ukraine” che si tiene oggi a Varsavia.

“L’Italia ha accolto i rifugiati dall’Ucraina a braccia aperte. Più di 85.000 prevalentemente donne e bambini scappati dalla guerra. Gli italiani hanno aperto le porte di case e scuole, non guardano dall’altra parte. Nelle ultime settimane il governo ha predisposto nuovi fondi per aiutare i rifugiati ucraini perché possano far fronte alle spese quotidiane: cibo, medicine, educazione”.

“In tutto abbiamo allocato circa 500 milioni di euro per supportare gli ucraini in arrivo in Italia e 110 milioni in assistenza economica al governo ucraino. Abiamo dato un aiuto ulteriore a coloro che stanno in Ucraina e nei Paesi confinanti, attraverso la Croce rossa e altre organizzazioni. Davanti alla guerra difendiamo la vita umana e coloro che hanno bisogno. L’Italia è al fianco dell’Ucraina”, ha concluso il premier.