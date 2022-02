UCRAINA: EXPO DUBAI “RIMANE APERTA A TUTTI I PAESI”

DUBAI – L’organizzazione di Expo 2020 Dubai ha affermato che l’evento negli Emirati Arabi Uniti rimane aperto a tutti i Paesi, dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Lo riferisce la Reuters sul proprio sito web, citando un portavoce della manifestazione alla quale sta partecipando anche l’Abruzzo.

“Expo 2020 Dubai è un evento globale incentrato sul riunire le persone per celebrare il progresso umano e affrontare questioni rilevanti per il nostro futuro comune”, ha detto il portavoce, in risposta alle domande sulla partecipazione della Russia.

“Expo ospita 192 Paesi e rimane un evento apolitico aperto a tutte le nazioni”, continua la dichiarazione inviata via e-mail, che non menziona la Russia. Secondo quanto riferito, la Russia non ha più ospitato o partecipato a eventi importanti da quando ha lanciato l’attacco all’Ucraina, anche quest’ultima tra i partecipanti di Expo. Entrambi i padiglioni sono aperti al pubblico.