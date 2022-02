UCRAINA, GUERINI: ANCHE L’ITALIA INVIERA’ ARMI

ROMA – “Abbiamo l’esigenza di coordinarci e di agire rapidamente anche l’Italia, nell’ambito delle decisioni assunte dall’Unione europea e dopo i previsti passaggi istituzionali nazionali, invierà sistemi d’arma ed altri equipaggiamenti militari in favore delle forze armate ucraine”.

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, oggi collegato in videoconferenza con i ‘colleghi’ dell’Unione europea per il Consiglio affari esteri in formato difesa.

“Una risposta importante che dà il segno della concreta solidarietà all’Ucraina. Chi voleva dividerci è rimasto deluso. La Nato è più forte, l’Europa più unita”, ha concluso Guerini.