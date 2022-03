UCRAINA, IL SENATORE PRIMO DI NICOLA IN VISITA AL CENTRO ACCOGLIENZA DI CERCHIO

CERCHIO – Il senatore Primo Di Nicola, M5S, ha visitato questa mattina il Centro Accoglienza di Cerchio (L’Aquila) dove sono ospitati alcuni bambini arrivati dall’Ucraina.

“Una presenza importante quella del senatore Di Nicola, che ha rappresentato la vicinanza delle Istituzioni a questi piccoli ospiti”, si legge in una nota dell’Amministrazione comunale.

Di Nicola, viene spiegato, “si è fatto carico di promuovere le iniziative del centro accoglienza di Cerchio presso il Governo ed il Ministero degli Interni, non solo per la loro importanza, ma per cercare di dare un riconoscimento formale alla sua organizzazione in una prospettiva di medio e lungo termine per ricevere gli ospiti che arriveranno dall’Ucraina”.