UCRAINA, IN CONSIGLIO ABRUZZO PASSA ALL’UNANIMITA’ RISOLUZIONE PD: “FERMA CONDANNA E SOLIDARIETA'”

L’AQUILA – “Sì unanime del Consiglio regionale alla risoluzione urgente dei consiglieri del gruppo Pd sull’attacco delle forze militari russe all’integrità territoriale, internazionalmente riconosciuta, dell’Ucraina”.

È quanto si legge in una nota firmata dal capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci che spiega: Il testo votato impegna l’esecutivo regionale a testimoniare presso il Governo ‘la necessità di una forte risposta coordinata dell’Unione Europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie per garantire una de-escalation politico-militare della situazione e del rispetto del diritto internazionale e della sovranità ed indipendenza dell’Ucraina'”.

“La risoluzione, inoltre, chiede al Governo regionale di esprimere in tutte le sedi politiche e istituzionali solidarietà e sostegno nei confronti alle popolazioni ucraine nella difesa della propria sovranità internazionalmente riconosciuta”.