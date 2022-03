ROMA – Il terzo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si terrà “entro i prossimi due giorni”.

Lo ha reso noto Mikhail Podolyak, consigliere dell’ufficio del presidente ucraino, come riporta la testata ucraina Strana.ua.

La dichiarazione lascia intendere un possibile slittamento dei colloqui, fino a ieri previsti entro il fine settimana. I negoziati si terranno “nei prossimi due giorni”, ha detto Podolyak, “stiamo valutando, tra le altre cose, come iniziano a funzionare i corridoi umanitari per apportarvi modifiche, se necessario, nell’ambito del processo negoziale”. Podolyak ha chiarito che non sono previsti cambiamenti nella composizione della delegazione ucraina.

La Cina intanto chiede la cooperazione della comunità internazionale per risolvere la crisi in Ucraina, sottolineando che i negoziati tra Russia e Ucraina “potrebbero non andare lisci”.

La Cina incoraggia Russia e Ucraina a portare avanti negoziati diretti, ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

“Il negoziato potrebbe non andare liscio, ma la comunità deve continuare a cooperare e a sostenerlo”, ha proseguito Wang, citato in una nota della diplomazia di Pechino. La Cina, ha concluso Wang, incoraggia Stati Uniti, Nato, Unione Europea e Russia ad avere “dialoghi paritari”, ad “affrontare le contraddizioni e i problemi accumulati nel corso degli anni”, con un riferimento particolare all’allargamento verso est della Nato che ha avuto un “impatto negativo” sulle preoccupazioni di sicurezza della Russia. Pechino infine, chiede un meccanismo di sicurezza europeo che sia “equilibrato, efficace e sostenibile”.