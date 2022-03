UCRAINA, KIEV: TERZO ROUND NEGOZIATI DOMANI O DOMENICA

ROMA – Il terzo round di negoziati tra la Federazione Russa e l’Ucraina potrebbe tenersi domani o dopodomani.

Lo ha dichiarato Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, citato dalle agenzie russe Tass e Ria Novosti.

La posizione russa è dura, ma anche quella del comandante in capo supremo dell’Ucraina e dell’Ucraina in generale lo sono”, ha osservato Podolyak. “Zelensky non farà certamente concessioni che possano in un modo o nell’altro intaccare la nostra lotta in corso in Ucraina per la libertà e l’integrità territoriale del Paese”, ha proseguito il consigliere.