UCRAINA, MOSCA: “UE RESPONSABILE DI ARMI CONSEGNATE A KIEV”

ROMA – “I cittadini e le entità dell’Ue coinvolti nella consegna di armi letali” all’Ucraina “saranno ritenuti responsabili per qualsiasi conseguenza di queste azioni”. Mosca darà ”una dura risposta all’Unione europea per il suo ruolo negli eventi in Ucraina”. Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri di Mosca, secondo cui coloro che hanno preso queste iniziative “non riescono a capire quanto siano pericolose le conseguenze”. Lo riporta Interfax.