UCRAINA: OMS CONSIGLIA DI DISTRUGGERE PATOGENI AD ALTO RISCHIO IN LABORATORI

ROMA – L’Organizzazione mondiale della sanità ha consigliato all’Ucraina di distruggere i patogeni ad alto rischio immagazzinati nei laboratori del Paese, per prevenire “eventuali fuoriuscite”.

È questa l’indicazione arrivata dall’agenzia Onu per la salute.

In una risposta via email, l’Oms ha infatti detto alla Reuters di aver “raccomandato fortemente al ministero della Salute in Ucraina e ad altri organismi responsabili” di distruggere quei patogeni o tossine che causano malattie, ma non ha fornito dettagli sulla tipologia.

L’Ucraina, secondo quanto riferito dalla testata, ha laboratori di salute pubblica che conducono ricerche sulle malattie e ha ricevuto il sostegno di Stati Uniti, Unione europea e Oms.

Senza alcun riferimento alla guerra biologica, l’Oms ha detto che incoraggia tutte le parti a cooperare “allo smaltimento sicuro e protetto di eventuali agenti patogeni e a richiedere assistenza tecnica se necessario”.

Giovedì Dmitry Polyanskiy, primo vice rappresentante permanente della Russia all’Onu, aveva scritto in un tweet che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si sarebbe riunito per discutere della presunta ricerca biologica militare degli Stati Uniti in Ucraina su richiesta della Russia.