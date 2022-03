UCRAINA, PATUANELLI: “NON CI SONO MOTIVI PER ASSALTO AI SUPERMERCATI”

ROMA – “Abbiamo una forza produttiva che ci fa dire che problemi ai supermercati non ci saranno, dobbiamo dare un messaggio di speranza e tranquillità ai cittadini perché in questo momento non ci sono motivi per fare l’assalto agli scaffali dei supermercati”.

Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a ‘Il caffè della domenica’ su Radio 24.

“Effettivamente ci sono materie prime che approvvigioniamo da alcuni Paesi che sono in conflitto o molto vicini al conflitto, che hanno fatto scelte commerciali discutibili come l’Ungheria”.