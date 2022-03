UCRAINA, PUTIN A MACRON: “CONDIZIONE NEGOZIATI KIEV DEMILITARIZZATA E NEUTRALE”

MOSCA – Nel nuovo colloquio telefonico con Emmanuel Macron, Vladimir Putin ha “illustrato in dettaglio l’approccio fondamentale e le condizioni nel quadro dei negoziati con i rappresentanti di Kiev”. È quanto riporta il Cremlino affermando che “è stato confermato che, prima di tutto, stiamo parlando di demilitarizzazione e status neutrale dell’Ucraina così che una minaccia per la Russia non potrà mai emanare dal suo territorio”.