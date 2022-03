UCRAINA, PUTIN A SCHOLZ: “EUROPA PER ORA PUO’ CONTINUARE A PAGARE GAS IN EURO”

ROMA – L’Europa per ora può continuare a pagare il gas russo in euro.

Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di una telefonata, secondo una nota diffusa dal governo di Berlino.

Secondo il comunicato, Putin ha spiegato che il denaro sarebbe versato alla Gazprom Bank, che non è oggetta di sanzioni, e poi trasferito in rubli alla Russia. Stando alla nota, citata da Deutsche Welle, Scholz ha chiesto al leader russo di inviargli una dichiarazione scritta per fare chiarezza sulla questione.