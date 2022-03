UCRAINA: RAID DELLA RUSSIA SI ESTENDONO VERSO OVEST. PUTIN, “CAMBIAMENTI POSITIVI NEI NEGOZIATI”

ROMA – La guerra dell’esercito russo in Ucraina si estende verso ovest, con un raid sulla città di Lutsk, dove tre missili hanno colpito l’aeroporto.

Missili e cannonate segnalati anche su Ivano-Frankivsk, un centinaio di chilometri a sud di Leopoli.

E da Mosca arriva la conferma: sono bombardamenti di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti.

La Russia ha ingaggiato “assassini siriani” per “distruggere” l’Ucraina: così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato su Telegram. “È una guerra con un nemico molto testardo che ha deciso di reclutare mercenari contro i nostri cittadini. Sono assassini provenienti dalla Siria, Paese dove tutto è stato distrutto dagli occupanti”.

L’autocrate russo Vladimir Putin apre intanto uno spiraglio sulla guerra in Ucraina. “Ci sono alcuni cambiamenti positivi, mi dicono i nostri negoziatori”, ha detto il presidente russo dopo aver incontrato il leader della Bielorussia Alexander Lukashenko. “La Russia e la Bielorussia supereranno tutte le difficoltà dovute al tentativo di bloccare il nostro percorso con le sanzioni”.

“Certamente – ha proseguito – ci sono problemi relativi agli eventi attuali e alle restrizioni. Ma come abbiamo detto in precedenza i tentativi di ostacolarci ci sono sempre stati”. “Sono sicuro che supereremo queste difficoltà e acquisiremo maggiori competenze e capacità di sentirci indipendenti e auto-sufficienti. Sarà alla fine un esito positivo, come è anche stato negli anni precedenti” ha concluso.

Mosca, intanto, chiama 16mila combattenti dall’estero e annuncia la conquista di Volnovakha. Il Cremlino precisa che sono volontari pronti ad arrivare per aiutare le persone nel Donbass. Attaccate anche le cittadine di Lutsk e Dnipro, proseguono i bombardamenti nella parte occidentale del Paese. Il governo ucraino: “I russi hanno ucciso più civili che militari”.