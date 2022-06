UCRAINA: RIFUGIATA PARTORISCE BIMBO ALL’OSPEDALE DI TERAMO

TERAMO – Una psicologa e nutrizionista ucraina, rifugiata in Abruzzo dallo scorso febbraio, ha partorito, sabato scorso, un bambino del peso di 3 chili e 700 grammi presso l’Uoc di Ostetricia e Ginecologia di Sant’Omero, diretta da Alessandro Santarelli.

Quella di Khrystyna è la storia di una mamma di quattro figli in attesa del quinto che viveva a Dnipro e che ha vissuto i bombardamenti nella sua città. Inizialmente lei e suo marito in maniera volontaria aiutavano i concittadini nei campi di accoglienza, successivamente, con l’avvicinarsi della data prevista per il parto, hanno deciso di venire in Italia per far nascere il bambino in un luogo sicuro.

La coppia è arrivata in Italia il 24 febbraio ed è stata accolta a Giulianova da un’amica che già viveva lì.

La famiglia è stata ospitata in un hotel a Giulianova e grazie alla rete di servizi socio sanitari tra territorio (Protezione Civile, centri hub) e ospedale di Sant’Omero è stato possibile garantire una fine gravidanza e una nascita sicura e serena del bambino.

In Ucraina la donna seguiva le mamme nella preparazione al parto: si è offerta di collaborare per aiutare le connazionali ucraine che vorranno partorire nelle strutture della Asl di Teramo.