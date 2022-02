UCRAINA: RIFUGIATI IN CENTRI ACCOGLIENZA ANCHE SENZA DOMANDA

ROMA – “I cittadini ucraini vengano ospitati nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale”. Lo prevede il dl approvato dal Cdm che introduce ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina. “Le disponibilità dei CAS e della rete SAI – si legge in una nota di Palazzo Chigi – già incrementate dopo la crisi afgana, vengano dedicate anche alle esigenze di sistemazione e accoglienza dei profughi ucraini”.