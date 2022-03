UCRAINA, SALVINI: “PRONTO AD ANDARE PROSSIMA SETTIMANA”

PALERMO – “Non ho paura di mettermi a disposizione in nome della pace. Scongiurare una guerra devastante, planetaria e nucleare mi impegna la maggior parte del tempo. Voglio fare qualcosa che aiuta e che risolve. Sono in contatto con diverse realtà per portare in Italia decine e decine di bambini, malati, vedove e orfani. Sto interloquendo con il premier polacco e l’ambasciatore italiano in Polonia, se tutto è tranquillo e confermato nei prossimi giorni ci sentiamo da là”.

Così il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della sua visita al cimitero di Palermo.

“Penso di essere presente sul posto la prossima settimana, con tutte le cautele del caso – ha aggiunto – Con la guerra non si scherza. Non mi interessa fare passeggiate. Se riusciamo a organizzare la logistica, l’obiettivo è riportare in Italia donne e bambini”.