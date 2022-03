UCRAINA, SECONDO ROUND COLLOQUI? MOSCA: CONQUISTATA KHERSON. 450MILA RIFUGIATI IN POLONIA

KIEV – Secondo una fonte interpellata dall’agenzia di stampa Interfax è “improbabile” che un secondo round di colloqui tra una delegazione russa e una ucraina si svolga oggi. “Molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana”.

“Uno scenario più realistico è una data più vicina a venerdì se la parte ucraina darà una risposta affermativa oggi o domani”, ha affermato la fonte sentita da Interfax. La Tass afferma da parte sua che i colloqui “non sono stati cancellati ma rinviati”.

È un’alba cupa quella che apre la giornata in cui le delegazioni di Ucraina e Russia avrebbero dovuto vedersi per la seconda volta per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando Kiev.

Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese pesantemente colpita ieri dai bombardamenti, sono arrivati i paracadutisti dell’esercito

russo.

Secondo quanto riportato dall’esercito ucraino, i militari avrebbero attaccato un ospedale, mentre per le strade si registrano gli ennesimi scontri a fuoco. Poco prima un missile aveva centrato invece un condominio a Zhytomyr, un centinaio di chilometri ad ovest di Kiev. L’ordigno si è schiantato non lontano dall’ospedale locale, secondo quanto riferito dal consigliere del ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. Quattro le persone decedute e almeno 3 i feriti.

Gli scontri, dunque, non accennano a placarsi anche se la situazione relativamente più tranquilla sembra quella della capitale, dove le truppe russe sono state respinte più volte dall’esercito di Kiev.

Una calma apparente in vista del secondo round di colloqui che, secondo le informazioni che arrivano dall’agenzia russa Tass, dovrebbero tenersi in Bielorussia.

Informazioni che al momento però non sono ancora state confermate e non è escluso che le due delegazioni possano trovarsi al confine tra Ucraina e Polonia, come riferito ieri dai media russi.

Nella notte è arrivato anche l’atteso primo discorso sullo Stato dell’Unione di Joe Biden. Accolto alla Camera da standing ovation e applausi bipartisan, il presidente americano ha mandato messaggi chiari a Vladimir Putin, definendolo un “dittatore” che “pagherà un prezzo alto” per l’invasione dell’Ucraina. Poi l’annuncio anche della chiusura dello spazio aereo Usa alle compagnie russe e l’avvertimento agli oligarchi

di Mosca: “vi sequestreremo yacht, appartamenti lussuosi e jet privati”.

Tante le bandiere gialloblù esposte fuori e dentro la Camera, dove era presente anche l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova. Molte deputate hanno omaggiato l’Ucraina indossando completi con i colori dell’Ucraina.

Si susseguono, infine, le fughe di società e compagnie dalla Russia. La petrolifera Exxon ha annunciato di aver programmato un ritiro graduale mentre la Boeing ha addirittura deciso di sospendere i servizi di supporto tecnico e manutenzione per le compagnie aeree russe. La Bmw ha deciso di fermare l’impianto di Avtotor a Kaliningrad, mentre Ford ha sospeso la sua attività in Russia con effetto immediato.

Le Forze armate russe hanno preso il pieno controllo della città di Kherson, nel Sud dell’Ucraina, ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca, come riporta l’agenzia Ria Novosti.

“Le divisioni delle forze armate russe hanno preso il pieno controllo del centro regionale di Kherson”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov in tv secondo quanto riporta l’Afp.

Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, attaccata dalle forze russe, ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta il Guardian. Durante tutta la notte, ha aggiunto, le posizioni di difesa della città sono state sotto il fuoco nemico, aerei, artiglieria, armi da fuoco”.

L’attacco contro questa città di 1,5 milioni di abitanti, viene da nord e nord est. Autorità ucraine citate dal Guardian, affermano che forze russe aerotrasportate sono arrivate attorno alle tre del mattino ora locale e si sono impegnate in violenti combattimenti con la difesa ucraina.

In un nuovo video messaggio, diffuso anche sul suo canale Telegram, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che le forze di Kiev hanno ucciso quasi 6 mila russi in questi 6 giorni di conflitto e ha ammonito Mosca che “non può vincere con bombe e missili”.

Intanto sono oltre 450 mila i rifugiati ucrainie ntrati in Polonia dal 24 febbraio scorso, primo giorno dell’invasione russa. Lo ha reso noto la Guardia di frontiera polacca, sui suoi profili social. Solo ieri, sono entrate in Polonia 98.000 persone. Secondo le Nazioni Unite, circa 600 mila persone hanno lasciato l’Ucraina.