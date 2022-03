UCRAINA: STASERA A L’AQUILA PUNTO STAMPA ALL’ARRIVO DELLE SQUADRE DI CICLISMO IN FUGA DALLA GUERRA

L’AQUILA – Stasera, giovedì 10 marzo, l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, terrà un punto stampa all’arrivo delle squadre di ciclismo all’Aquila (orario e luogo da definire, seguono aggiornamenti in giornata)

Liris, insieme al sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e ai vertici della Federazione ciclistica italiana (Fic), alle 18 circa accoglierà il gruppo all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino dal quale poi, a bordo di un pullman messo a disposizione dalla Tua spa, raggiungerà L’Aquila.

Le squadre nazionali di ciclismo dell’Ucraina Juniores e Under 23 maschili e femminili – un gruppo di 24 persone, tra atleti e accompagnatori – bloccate in Turchia al momento dell’invasione del Paese e impossibilitate a fare ritorno in patria, troveranno ospitalità in città in alcuni degli alloggi realizzati nel post sisma 2009.