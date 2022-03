UCRAINA, STELLANTIS: SOSPESE ESPORTAZIONI AUTO E IMPORTAZIONI DA RUSSIA

ROMA – “Tutte le esportazioni Stellantis di auto in Russia e le importazioni dalla Russia sono sospese”.

Lo annuncia il gruppo in una nota.

“Fin dall’inizio – spiega la nota – Stellantis ha supportato i suoi dipendenti in Ucraina e ha adottato azioni a supporto dei rifugiati ucraini con 1 milione di euro di aiuti umanitari attraverso una ong polacca locale. La nostra priorità prima è la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti per questo abbiamo adottato misure dedicate 24 ore su 24 sette giorni su sette”.

“Abbiamo 71 colleghi in Ucraina ci prendiamo cura di loro e delle loro famiglie ogni giorno siamo in contatto con loro e lo stesso facciamo per i colleghi ucraini che lavorano all’estero – prosegue la nota – stiamo dando ai nostri colleghi in Ucraina tutto il supporto che hanno bisogno: in aggiunta agli stipendi è stato pagato un supplemento eccezionale aiutandoli a trasferirsi fuori dal paese a anche stiamo aiutandoli nella logistica all’interno dell’Ucraina e oltre confini”.

“Stellantis – sottolinea ancora la nota – segue attentamente le normative internazionali per garantire che l’azienda sia sempre conforme, abbiamo una task force per assicurarci di tradurre in decisioni aziendali tutte le sanzioni e i controlli sulle esportazioni che vengono decisi di giorno in giorno. Il nostro ceo ha rilasciato chiare dichiarazioni pubbliche contro ogni forma di violenza. Abbiamo dipendenti in Russia e riteniamo che non dovremmo mischiare “regime” e persone”.

“In Stellantis condanniamo la violenza e l’aggressione e, in questo momento di dolore senza precedenti, la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e famiglie ucraine e speriamo che la pace torni presto per costruire un nuovo futuro”, conclude la nota.