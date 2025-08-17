UCRAINA: TESTA (FDI), “PROPOSTA ITALIANA IN DISCUSSIONE E’ SUCCESSO DIPLOMATICO DI GIORGIA MELONI”

ROMA – “In queste ore si sta aprendo un piccolo ma decisivo spiraglio per arrivare alla pace in Ucraina. Una pace che abbiamo sempre detto dover essere giusta e duratura. Il governo di Giorgia Meloni fin dal principio è stato nettamente e convintamente dalla parte di Kiev. Il governo ha dimostrato serietà, visione, lungimiranza, indicando una rotta che è ora condivisa a livello internazionale e di cui si discuterà anche domani a Washington”.

Lo dice, in una nota, Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia.

“La proposta in discussione, presente sul tavolo delle trattative, di una difesa euroatlantica che ricalchi l’articolo 5 della Nato per garantire la sicurezza dell’Ucraina è infatti quella lanciata da Giorgia Meloni molto tempo addietro. Si tratta di un grande successo diplomatico del nostro premier, che conferma la leadership e la considerazione che ha il nostro presidente del Consiglio in tutto il mondo”.

“Alle opposizioni che non fanno altro che lamentarsi di tutto, il governo sta rispondendo con serietà e concretezza affinché gli ucraini possano vivere finalmente in pace e in sicurezza”, conclude Testa.