UCRAINA, VICE PREMIER RUSSIA: “IMPOSSIBILE PER EUROPA FARE A MENO NOSTRO GAS”; DRAGHI: “VEDREMO”

ROMA – È “impossibile” per l’Europa fare a meno del Gas russo: lo ha detto il vice premier russo, Alexander Novak, citato dall’agenzia stampa russa Tass.

Novak ha poi aggiunto che il ritiro di società straniere di servizi dai giacimenti petroliferi in Russia “non avrà un impatto significativo” perché gli specialisti russi che vi lavoravano rimarranno nel paese. Il governo, ha aggiunto, sta valutando misure per sostenere il settore dei servizi per i giacimenti petroliferi per mantenere la produzione di Gas e petrolio “ai livelli attuali”.

Il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita all’hub di Palmanova (Ud) dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina ha detto: “Senza Gas russo per l’Ue è impossibile andare avanti nel breve? Vedremo, vedremo…”.