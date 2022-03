KIEV – “Abbiamo capito che l’Ucraina non diventerà un membro della Nato”: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso online alla Joint Expeditionary Force di Londra.

“È chiaro che l’Ucraina non è un membro della Nato, lo capiamo. Per anni abbiamo sentito parlare di presunte porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, questo è vero, dobbiamo ammetterlo”. Zelensky ha poi chiesto ancora una volta alla Nato di chiudere i cieli dell’Ucraina.