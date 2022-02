UCRAINA, ZELENSKY: “RILASCERO’ DETENUTI CON ESPERIENZA PER COMBATTERE RUSSI”

KIEV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il rilascio di prigionieri che hanno “una vera esperienza di combattimento” per utilizzarli nella guerra contro i russi. In un video messaggio, Zelensky si è rivolto al popolo ucraino per dire che chiunque “possa unirsi alla lotta contro gli invasori deve farlo”. Quindi coloro i quali hanno esperienza di guerra e sono detenuti saranno rilasciati per contribuire “alla lotta per il nostro Stato”.