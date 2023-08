UDC: CESA INCONTRA SCOCCIA, RINASCE GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE

L’AQUILA – “Il segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa, ha incontrato il consigliere regionale d’Abruzzo Marianna Scoccia per discutere della situazione politica locale e delle prospettive di rilancio dell’economia regionale grazie al corretto utilizzo delle risorse del Pnrr. A conclusione della riunione, per poter affrontare al meglio le sfide elettorali della prossima primavera, si è concordato di ricostituire il Gruppo UDC in Consiglio regionale”.

È quanto viene comunicato con una nota inviata da Futur-A Confederazione plurale di cui è coordinatore Gianfranco Giuliante, nominato dallo stesso Cesa portavoce e responsabile ufficio elettorale della regione Abruzzo in vista delle regionali in programma a marzo 2023 che vedranno il partito sostenere il centrodestra guidato dal ricandidato presidente Marco Marsilio, di FdI.

L’Udc, forte del nuovo ingresso di Giuliante, ex assessore regionale del Pdl, ex leghista ed ex presidente della società regionale dei trasporti Tua, riaccoglie così Marianna Scoccia, eletta nel 2019 ma poi uscita dalla maggioranza e passata al gruppo misto.

Il ritorno in maggioranza di Scoccia, che è anche sindaco di Prezza (L’Aquila), è stato segnato dal suo voto in una riunione del Consiglio regionale che ha permesso di mantenere il numero legale.