UDC: NUOVO COMITATO AD AVEZZANO, “LA BUONA POLITICA SI COSTRUISCE DAI TERRITORI”

AVEZZANO – L’Unione di centro, Udc, riparte con una nuova organizzazione territoriale e, alla vigilia delle elezioni comunali in programma la prossima primavera ad Avezzano, presenta il nuovo comitato cittadino.

Un’azione politica che vedrà l’Udc scendere in campo a sostegno del ricandidato a sindaco Gianni Di Pangrazio, civico bipartisan, illustrata nel corso del convegno dal titolo “Futuro Presente – Giovani, Famiglie e Comunità: costruire insieme progetti di vita”, che ha visto “grande partecipazione ed entusiasmo”, si legge in una nota.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Unione di Centro, che ha espresso parole di apprezzamento per il livello dei contenuti e per l’impeccabile organizzazione, dichiarando: “L’incontro di oggi dimostra che la buona politica si costruisce partendo dal territorio, ascoltando le persone e lavorando su progetti di vita reali”.

“L’iniziativa, che segna la ripartenza dell’organizzazione territoriale del partito in Abruzzo, ha registrato un’elevata affluenza e un vivo interesse da parte dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni locali e delle realtà del volontariato”, si legge ancora nella nota.

L’incontro si è aperto con il saluto del sindaco di Avezzano Di Pangrazio, che ha sottolineato” l’importanza del dialogo tra istituzioni, famiglie e associazioni per costruire comunità più coese e inclusive”.

A seguire, il segretario regionale Urc, Enrico Di Giuseppantonio ha ricordato il ruolo dell’Unione di Centro “come forza moderata, popolare e costruttiva, capace di valorizzare i territori e promuovere politiche di prossimità”.

La senatrice Paola Binetti ha “offerto un contributo di grande valore umano e politico”, invitando a rimettere al centro del dibattito pubblico i temi della famiglia e dei giovani: “Investire nei legami familiari – ha detto – significa investire nel futuro stesso delle nostre comunità”.

Cesa ha inoltre sottolineato come” il format dell’evento, basato sul dialogo diretto con famiglie, operatori sociali e giovani, rappresenti un modello da valorizzare anche a livello nazionale, perché finalmente “si è parlato di problemi veri e di soluzioni concrete, non di slogan”.

Il nuovo direttivo cittadino dell’UDC di Avezzano, recentemente costituito, ha curato ogni dettaglio della manifestazione, sotto il coordinamento della consigliera comunale Federica Collalto, che ricopre anche il ruolo di coordinatrice cittadina del partito.

Ecco le nuove deleghe ufficiali del comitato. Sanità e Benessere: Riccardo Silvagni; Sport e Salute: Fabrizio Reale; Rapporti con gli Enti Locali: Giovanni Stinelli; Rapporti con le Industrie: Matteo Ranalletta; Pari Opportunità e Famiglia: Giovanni Mosca; coordinatore del Direttivo, Cultura e Comunicazione: Aleandro Mariani.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi di grande attualità, legati al sostegno alla genitorialità, all’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e nella vita pubblica, alla promozione delle reti sociali e alla costruzione di comunità più coese e solidali.

“Questa è la politica che ci piace — ha ribadito Cesa — una politica fatta di ascolto, concretezza e comunità. Avezzano può diventare un esempio di come le buone idee, quando sono portate avanti con serietà, possano generare speranza e futuro.”

“È un segnale importante- hanno sottolineato nei vari interventi relatori e dirigenti locali dell’Udc- vedere che anche attraverso momenti come questo si rafforza il legame tra la politica e la società civile. Ripartire con i giovani, con più moderazione, più concretezza e più impegno per costruire il futuro, significa ridare fiducia e speranza alla politica”, conclude la nota.