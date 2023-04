UE: DEROGHE A DISCIPLINA BILANCIO PER STATI MEMBRI SE INVESTONO IN AUMENTO PRODUZIONE MUNIZIONI

BRUXELLES – L’Unione Europea sta valutando la possibilità di concedere ulteriore tempo agli Stati membri per pareggiare i propri bilanci se investono nell’aumento della produzione di munizioni, considerata una priorità dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Lo riporta Bloomberg.com.

La spesa militare, anche per proiettili e granate, sarebbe vista come uno dei principali obiettivi strategici del blocco e prolungherebbe il tempo che i governi nazionali hanno per adeguare i propri conti pubblici fino a sette anni, secondo i funzionari dell’Unione Europea.

L’idea fa parte della revisione del Patto di stabilità e crescita della stessa Unione Europea, ossia le regole che controllano la spesa pubblica, e andrebbe ad aggiungersi ai piani della Commissione europea per rafforzare l’industria della difesa prevista per la prossima settimana.

La Commissione, il braccio esecutivo della UE, ha presentato proposte legislative sulle sue regole fiscali che darebbero maggiore flessibilità agli Stati membri per ridurre il debito e più spazio per gli investimenti.