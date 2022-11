UE, LEGA: “SUBITO CHIAREZZA SU CANDIDATURA DI MAIO”

ROMA – “L’Ue faccia subito chiarezza sulla candidatura di Luigi Di Maio all’incarico di Inviato Speciale europeo nel Golfo Persico. Chi l’ha indicato e in base a quali criteri? Sulle modalità di selezione delle personalità da destinare a missioni così delicate in tema di energia e gas, a nome e per conto dell’intera Unione Europea, non ci possono essere opacità”.

Lo dichiarano i deputati della Lega Paolo Formentini e Simone Billi, vicepresidente e capogruppo in commissione Affari Esteri della Camera.

“Sull’adeguatezza delle competenze dell’ex titolare della Farnesina esprimiamo forti perplessità. Per queste ragioni abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Antonio Tajani”.